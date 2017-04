Kredit für Gebrauchtwagen

Jetzt unverbindliche Kreditanfrage stellen Jetzt unverbindliche Kreditanfrage stellen - mit Sofortzusage Kreditbetrag: Kreditbetrag 1.000 € 1.250 € 1.500 € 1.750 € 2.000 € 2.250 € 2.500 € 2.750 € 3.000 € 3.250 € 3.500 € 3.750 € 4.000 € 4.250 € 4.500 € 4.750 € 5.000 € 5.250 € 5.500 € 5.750 € 6.000 € 6.250 € 6.500 € 6.750 € 7.000 € 7.250 € 7.500 € 7.750 € 8.000 € 8.250 € 8.500 € 8.750 € 9.000 € 9.250 € 9.500 € 9.750 € 10.000 € 10.250 € 10.500 € 10.750 € 11.000 € 11.250 € 11.500 € 11.750 € 12.000 € 12.250 € 12.500 € 12.750 € 13.000 € 13.250 € 13.500 € 13.750 € 14.000 € 14.250 € 14.500 € 14.750 € 15.000 € 16.000 € 17.000 € 18.000 € 19.000 € 20.000 € 21.000 € 22.000 € 23.000 € 24.000 € 25.000 € 26.000 € 27.000 € 28.000 € 29.000 € 30.000 € 31.000 € 32.000 € 33.000 € 34.000 € 35.000 € 36.000 € 37.000 € 38.000 € 39.000 € 40.000 € 41.000 € 42.000 € 43.000 € 44.000 € 45.000 € 46.000 € 47.000 € 48.000 € 49.000 € 50.000 € 51.000 € 52.000 € 53.000 € 54.000 € 55.000 € 56.000 € 57.000 € 58.000 € 59.000 € 60.000 € 61.000 € 62.000 € 63.000 € 64.000 € 65.000 € 66.000 € 67.000 € 68.000 € 69.000 € 70.000 € 71.000 € 72.000 € 73.000 € 74.000 € 75.000 € 76.000 € 77.000 € 78.000 € 79.000 € 80.000 € 81.000 € 82.000 € 83.000 € 84.000 € 85.000 € 86.000 € 87.000 € 88.000 € 89.000 € 90.000 € 91.000 € 92.000 € 93.000 € 94.000 € 95.000 € 96.000 € 97.000 € 98.000 € 99.000 € 100.000 € 101.000 € 102.000 € 103.000 € 104.000 € 105.000 € 106.000 € 107.000 € 108.000 € 109.000 € 110.000 € 111.000 € 112.000 € 113.000 € 114.000 € 115.000 € 116.000 € 117.000 € 118.000 € 119.000 € 120.000 € Laufzeit: Laufzeit 12 Monate 24 Monate 36 Monate 48 Monate 60 Monate 72 Monate 84 Monate 96 Monate 108 Monate 120 Monate 132 Monate 144 Monate Verwendung: Verwendung? Umschuldung Auto / Motorrad Wohnen Gewerbe Freie Verwendung Jetzt vergleichen »

Gebrauchtwagen bringen einerseits den Vorteil, dass sie teilweise weitaus günstiger sind als neue Fahrzeuge, beanspruchen aber andererseits früher und häufiger zusätzliche finanzielle Mittel wegen Reparaturen. Wer den neuen Alten per Kredit für Gebrauchtwagen finanzieren möchte, sollte sich also mit dem Darlehen bzw. Kapitaldienst nicht übernehmen. Die Finanzierung will also wohlüberlegt sein und die Angebote genau verglichen.

Welcher Kredit sich zur Gebrauchtwagenfinanzierung eignet

Sowohl normale Geschäftsbanken als auch die konzerneigenen Kreditinstitute vieler Automobilhersteller verfügen über spezielle Angebote zur Autofinanzierung. Beide Varianten sind mit bestimmten Vor- und Nachteilen verbunden, zwischen denen es abzuwägen gilt. Abwägen bedeutet in diesem Falle: Möglichst viele vergleichbare Angebote unter die Lupe nehmen und genug Zeit für eine gewissenhafte Kalkulation veranschlagen. Nahezu jeder Kredit für Gebrauchtwagen wird auf die eine oder andere Art und Weise als günstig beworben, so dass es letztlich am Antragsteller liegt, sich mit den Konditionen im Einzelnen auseinander zu setzen.

Wie bei normalen Ratenkrediten gibt es auch beim Kredit für Gebrauchtwagen Merkmale, die unbedingt geprüft werden sollten, bevor ein Vertrag abgeschlossen wird. Worauf man beim Vergleich normalerweise als erstes schaut, ist der Zinssatz. Üblicherweise präsentieren sich dem Kunden gleich zwei davon, nämlich der Nominal- bzw. Sollzinssatz und der effektive Zinssatz. Letzterer ist stets höher als der Erstgenannte, da hier bereits alle Kosten, die direkt mit dem Kredit in Zusammenhang stehen, berücksichtigt und entsprechend einkalkuliert wurden. Dies betrifft jedoch nicht die Restschuldversicherungen, die auch bei Autokrediten mehr und mehr angeboten werden.

Im Gegensatz zum normalen Ratenkredit ist der Kredit für Gebrauchtwagen günstiger zu haben. Denn bei der Autofinanzierung wird das neu erworbene Fahrzeug meist nur gegen Eigentumsvorbehalt an den Kunden abgegeben. Deswegen muss die Zulassungsbescheinigung Teil II (früher Kfz-Brief genannt) meistens auch beim finanzierenden Institut verbleiben, bis der Kredit vollständig abbezahlt wurde. Der Vorteil für den Kunden ergibt sich durch die günstigeren Zinssätze, da das Fahrzeug selbst als Sicherheit dient. Deswegen will auch der Abschluss einer Restschuldversicherung wohlüberlegt sein, denn ob die dafür anfallenden Mehrkosten noch gerechtfertigt sind, erscheint nicht selten zweifelhaft.

Kredite bei normalen Banken bringen einen großen Vorteil mit sich: Ist das Fahrzeug erst einmal ausgesucht, der Kredit für den Gebrauchtwagen bewilligt und an den Kunden ausbezahlt, kann dieser den Wagen in bar bezahlen. Auch Autohändler haben im Laufe der Zeit eine spezielle Vorliebe für Bargeld entwickelt, die sie bereitwillig durch Rabatte gegenüber dem Kunden zum Ausdruck bringen. Dieser Vorteil ergibt sich freilich nicht, wenn der Kredit bei einer Autobank aufgenommen wird. Demgegenüber stehen dafür aber günstigere Zinssätze, wodurch zumindest die Tatsache offensichtlich wird, dass hier eine eigene Kalkulation durchaus angebracht ist.

Ein Kredit für Gebrauchtwagen bei einer Autobank unterliegt jedoch oftmals der Einschränkung, dass bestimmte Finanzierungsmodelle nur für den Erwerb eines Neuwagens gelten. Dies sollte vorab genau überprüft werden. Dafür sind es meist die Autobanken, die ihren Kunden eine spezielle Finanzierung über eine höhere Schlussrate anbieten. Nach der Anzahlung muss der Kunde nur einen relativ geringen monatlichen Kapitaldienst erbringen, wodurch sich ein höheres Maß an Liquidität ergibt.

Erst gegen Ende der Laufzeit wird der Kredit für Gebrauchtwagen durch die Zahlung einer hohen Schlussrate abgelöst. Dabei stehen noch aber zwei weitere Alternativen zur Auswahl bereit. Denn die Schlussrate selbst kann ebenfalls finanziert werden, wodurch sich die Gesamtlaufzeit des Darlehens entsprechend verlängert. Manche Händler bieten auch die Rücknahme des Fahrzeugs an, um dem Kunden dadurch die Zahlung der Schlussrate komplett zu erlassen. Ob dies auch bei Gebrauchtwagen möglich ist, sollte jedoch vorher abgeklärt werden, denn hier spielt das Alter des Fahrzeugs eine große Rolle.