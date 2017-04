Jetzt unverbindliche Kreditanfrage stellen Jetzt unverbindliche Kreditanfrage stellen - mit Sofortzusage Kreditbetrag: Kreditbetrag 1.000 € 1.250 € 1.500 € 1.750 € 2.000 € 2.250 € 2.500 € 2.750 € 3.000 € 3.250 € 3.500 € 3.750 € 4.000 € 4.250 € 4.500 € 4.750 € 5.000 € 5.250 € 5.500 € 5.750 € 6.000 € 6.250 € 6.500 € 6.750 € 7.000 € 7.250 € 7.500 € 7.750 € 8.000 € 8.250 € 8.500 € 8.750 € 9.000 € 9.250 € 9.500 € 9.750 € 10.000 € 10.250 € 10.500 € 10.750 € 11.000 € 11.250 € 11.500 € 11.750 € 12.000 € 12.250 € 12.500 € 12.750 € 13.000 € 13.250 € 13.500 € 13.750 € 14.000 € 14.250 € 14.500 € 14.750 € 15.000 € 16.000 € 17.000 € 18.000 € 19.000 € 20.000 € 21.000 € 22.000 € 23.000 € 24.000 € 25.000 € 26.000 € 27.000 € 28.000 € 29.000 € 30.000 € 31.000 € 32.000 € 33.000 € 34.000 € 35.000 € 36.000 € 37.000 € 38.000 € 39.000 € 40.000 € 41.000 € 42.000 € 43.000 € 44.000 € 45.000 € 46.000 € 47.000 € 48.000 € 49.000 € 50.000 € 51.000 € 52.000 € 53.000 € 54.000 € 55.000 € 56.000 € 57.000 € 58.000 € 59.000 € 60.000 € 61.000 € 62.000 € 63.000 € 64.000 € 65.000 € 66.000 € 67.000 € 68.000 € 69.000 € 70.000 € 71.000 € 72.000 € 73.000 € 74.000 € 75.000 € 76.000 € 77.000 € 78.000 € 79.000 € 80.000 € 81.000 € 82.000 € 83.000 € 84.000 € 85.000 € 86.000 € 87.000 € 88.000 € 89.000 € 90.000 € 91.000 € 92.000 € 93.000 € 94.000 € 95.000 € 96.000 € 97.000 € 98.000 € 99.000 € 100.000 € 101.000 € 102.000 € 103.000 € 104.000 € 105.000 € 106.000 € 107.000 € 108.000 € 109.000 € 110.000 € 111.000 € 112.000 € 113.000 € 114.000 € 115.000 € 116.000 € 117.000 € 118.000 € 119.000 € 120.000 € Laufzeit: Laufzeit 12 Monate 24 Monate 36 Monate 48 Monate 60 Monate 72 Monate 84 Monate 96 Monate 108 Monate 120 Monate 132 Monate 144 Monate Verwendung: Verwendung? Umschuldung Auto / Motorrad Wohnen Gewerbe Freie Verwendung Jetzt vergleichen »

Ein Kredit mit schneller Auszahlung ist immer dann sinnvoll, wenn die beantragte Kreditsumme entweder sehr schnell benötigt wird, oder der Kredit dazu dient Folgeschulden zu vermeiden. In beiden Fällen empfiehlt sich ein Kredit mit schneller Auszahlung, den man im Fachjargon auch als Sofortkredit bezeichnet, da er in der Regel innerhalb von 24 Stunden geprüft und dementsprechend genehmigt oder abgelehnt wird.

Der Kreditgeber, wahlweise eine Bank oder ein Kreditinstitut, prüft dann in einem schnellen Verfahren die Sicherheiten, sowie die Bonität des Kreditnehmers, indem sowohl der Schufa Eintrag abgefragt werden, als auch Nachweise über ein reguläres Einkommen verlangt werden. Das können je nachdem Arbeitsvertrag oder Kontoauszüge sein, wobei einige Banken auch beide Nachweise erbracht sehen möchten.

Kredit mit schneller Auszahlung um Kosten zu vermeiden

Der Kredit ist besonders dann ungemein hilfreich, wenn der Kreditnehmer weitere Unkosten vermeiden möchte, die durch bereits bestehende Schulden verursacht werden. Sollte unter Umständen zum Beispiel das Girokonto des Kreditnehmers überzogen sein, kann ein Kredit mit schneller Auszug Abhilfe schaffen, da durch die Aufnahme des Kredits weniger Kosten entstehen würden, als wenn bei dem Girokonto durch die negative Summe Überziehungskosten anfallen.

Der Antragssteller des Kredits erhält also einen schnellen und umfassenden Service, der nach erfolgreicher Prüfung der Unterlagen in einer ebenso schnellen Verfügbarkeit des Geldes mündet. Oftmals wird noch innerhalb der ersten 24 Stunden des Werktages ein Kreditvertrag vorbereitet, der vom Kreditnehmer lediglich noch unterzeichnet werden muss, um die Kreditsumme in ihrer Vollständigkeit zu erhalten.

Jedoch müssen sich Interessenten auch bewusst sein, dass ein Kredit mit schneller Auszahlung unter Umständen mehr Kosten verursacht, als bei einem langfristigen Ratenkredit über die gleiche Höhe. Da der Kreditgeber hier binnen kürzester Zeit die geforderten finanziellen Mittel zur Verfügung stellen muss, sowie zahlreiche Arbeiten direkt von Mitarbeitern erledigt werden müssen, beispielsweise das Abfragen der Schufa oder die Anfertigung des Kreditvertrages, werden diese Unkosten und der entstehende Mehraufwand über den jeweiligen Zinssatz kompensiert.

Die Anstiege des Zinssatzes belaufen sich dabei aber im Regelfall in einem geringen Bereich, welcher je nach Höhe der Kreditsumme nichtsdestotrotz einen merklichen Anstieg der Kosten ausmachen kann. Die anfallenden Zinsen regulieren sich üblicherweise aber immer noch deutlich unter Folgeschulden wie Mahnkosten, Inkassodienste oder die angesprochenen Überziehungszinsen.

Wo am besten schnell einen Kredit erhalten?

Am schnellsten erhält man ein Kredit wohl über eine Privatperson, jedoch muss ein Kreditgeber hier erst einmal gefunden werden, zudem beläuft sich der Spielraum üblicherweise in einem dreistelligen Bereich. Wer eine höhere Kreditsumme benötigt, der kommt um einen professionellen Kreditanbieter nicht herum. Zwar wird die Geldsumme bei einem Kredit mit schneller Auszahlung in der Regel dringend erwartet, jedoch sollte man sich trotzdem etwas Zeit nehmen die Anbieter der Sofortkredite untereinander zu vergleichen. Dadurch wird man nicht nur auf merkliche Unterschiede in den jeweiligen Konditionen des Kredits aufmerksam, sondern kann direkt auch die anfallende Zinsen der Anbieter vergleichen.

Ein Kredit mit schneller Auszahlung ist also eine bei Kreditnehmern gern gesehene Möglichkeit, die mit entsprechenden Sicherheiten und regelmäßigem Einkommen des Kreditnehmers auch keine besonderen Vorkehrungen benötigt. Wie immer im Finanzsektor lohnt es sich, nicht direkt das erstbeste Angebot der eigenen Hausbank wahrzunehmen, sondern die Anbieter zu analysieren und zu vergleichen.