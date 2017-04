Kredit ohne festes Einkommen

Jetzt unverbindliche Kreditanfrage stellen Jetzt unverbindliche Kreditanfrage stellen - mit Sofortzusage Kreditbetrag: Kreditbetrag 1.000 € 1.250 € 1.500 € 1.750 € 2.000 € 2.250 € 2.500 € 2.750 € 3.000 € 3.250 € 3.500 € 3.750 € 4.000 € 4.250 € 4.500 € 4.750 € 5.000 € 5.250 € 5.500 € 5.750 € 6.000 € 6.250 € 6.500 € 6.750 € 7.000 € 7.250 € 7.500 € 7.750 € 8.000 € 8.250 € 8.500 € 8.750 € 9.000 € 9.250 € 9.500 € 9.750 € 10.000 € 10.250 € 10.500 € 10.750 € 11.000 € 11.250 € 11.500 € 11.750 € 12.000 € 12.250 € 12.500 € 12.750 € 13.000 € 13.250 € 13.500 € 13.750 € 14.000 € 14.250 € 14.500 € 14.750 € 15.000 € 16.000 € 17.000 € 18.000 € 19.000 € 20.000 € 21.000 € 22.000 € 23.000 € 24.000 € 25.000 € 26.000 € 27.000 € 28.000 € 29.000 € 30.000 € 31.000 € 32.000 € 33.000 € 34.000 € 35.000 € 36.000 € 37.000 € 38.000 € 39.000 € 40.000 € 41.000 € 42.000 € 43.000 € 44.000 € 45.000 € 46.000 € 47.000 € 48.000 € 49.000 € 50.000 € 51.000 € 52.000 € 53.000 € 54.000 € 55.000 € 56.000 € 57.000 € 58.000 € 59.000 € 60.000 € 61.000 € 62.000 € 63.000 € 64.000 € 65.000 € 66.000 € 67.000 € 68.000 € 69.000 € 70.000 € 71.000 € 72.000 € 73.000 € 74.000 € 75.000 € 76.000 € 77.000 € 78.000 € 79.000 € 80.000 € 81.000 € 82.000 € 83.000 € 84.000 € 85.000 € 86.000 € 87.000 € 88.000 € 89.000 € 90.000 € 91.000 € 92.000 € 93.000 € 94.000 € 95.000 € 96.000 € 97.000 € 98.000 € 99.000 € 100.000 € 101.000 € 102.000 € 103.000 € 104.000 € 105.000 € 106.000 € 107.000 € 108.000 € 109.000 € 110.000 € 111.000 € 112.000 € 113.000 € 114.000 € 115.000 € 116.000 € 117.000 € 118.000 € 119.000 € 120.000 € Laufzeit: Laufzeit 12 Monate 24 Monate 36 Monate 48 Monate 60 Monate 72 Monate 84 Monate 96 Monate 108 Monate 120 Monate 132 Monate 144 Monate Verwendung: Verwendung? Umschuldung Auto / Motorrad Wohnen Gewerbe Freie Verwendung Jetzt vergleichen »

Wenn man als Verbraucher einen Kredit in bestimmter Höhe bei einer Bank beantragen möchte, muss man einen entsprechenden Bonitätsgrad vorweisen können. Die Bonität eines jeden Antragsstellers wird durch die Bank vor der Vergabe eines Kredits geprüft. Privatpersonen müssen ihre Bonität gegenüber der Bank durch regelmäßig eingehende Einkommen, welches sie von ihrem Arbeitsgeber erhalten, nachweisen.

Doch als wäre diese Offenbarung nicht schon genug, wird zusätzlich jeder private Antragssteller seitens der Bank auf einen negativen Schufa-Eintrag hin überprüft. Das Entscheidende Kriterium für die Geldinstitute ist das Vorhandensein eines festen Einkommens. Dadurch hat die Bank eine gewisse Sicherheit das verliehene Geld in Form von monatlich eingehenden Ratenzahlungen wieder zu bekommen. Wenn also ein Antragssteller über kein festes Einkommen verfügt, scheint es gänzlich unmöglich zu sein, ein Darlehen zu erhalten. Dem ist nicht so!

Sicherheiten für einen Kredit ohne ein festes Einkommen

Grundsätzlich kann ein Kredit ohne ein festes Einkommen beantragt und vom jeweiligen Kreditinstitut an den Antragssteller vergeben werden. Kein feste Einkommen zu bedeutet nicht, dass man kein Einkommen hat. Es kann zum Beispiel wie bei Selbstständigen variabel sein. Zusätzliche Sicherheiten bei der Beantragung von einem Kredit ohne festes Einkommen können ausschlaggebend für den Erhalt des Darlehens sein.

Häufig werden bei Antragsstellern, die sich im Moment der Antragsstellung in der Arbeitslosigkeit befinden, dritte Personen in der Funktion eines Bürgen als ausreichende Sicherheit angesehen. Wer eine Lebensversicherung hat, kann diese für einen Kredit ohne ein festes Einkommen in die Waagschale werfen. Der Vorteil an einer Lebensversicherung in Verbindung mit der Beantragung eine Darlehens ist, dass die Lebensversicherung beliehen werden kann. Der Antragssteller macht durch die Beleihung keine weiteren Schulden, sondern beleiht nur sein eigenes Geld. Die Bonität spielt in dieser Konstellation keine weitere Rolle mehr.

Eine weitere Möglichkeit zu seinem gewünschten Darlehen ohne ein feste Einkommen zu gelangen, liegt in der Inanspruchnahme eine sogenannten „Schweizer Kredits“. Der Darlehensbetrag wird durch eine Bank mit Sitz in der Schweiz finanziert. Schweizer Banken führen keine Bonitätsprüfungen durch und stellen keine Anfrage für einen eventuell bestehen Schufa-Eintrag.

Worauf solle man bei der Beantragung achten?

Der Antrag für einen Kredit ohne festes Einkommen sollte grundsätzlich wohl überlegt sein. Wenn man nach einiger Zeit ein Geldinstitut gefunden hat, welche für die Darlehensaufnahme in Frage kommen könnte, sollte man die angebotenen Konditionen des Kredits genau studieren. Der angebotene Zinssatz ist meist höher als der, der bei Krediten vergeben, die ein geregeltes und beständiges Einkommen zugrunde liegen haben. Zudem ist oftmals die Höhe des Kredits sehr begrenzt.

Die Aufnahme eines Darlehens sollte dem Kreditnehmer immer einen Mehrwert bieten. Daher ist es von eminenter Wichtigkeit, dass im Vorfeld so viel Angebote für einen Kredit ohne festes Einkommen auf ihre Rentabilität geprüft werden. Nicht selten Bewegung sich in dieser Sparte des Kreditwesens unseriöse Anbieter, die mit scheinbar günstigen Kreditkonditionen den finanziellen Notstand der Darlehensnehmer ausnutzen und locken. Letztendlich sind diese Angebote wesentlich kostspieliger als die Angebote von seriösen Anbietern.