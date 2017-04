Kredit ohne Nachweis

Jetzt unverbindliche Kreditanfrage stellen Jetzt unverbindliche Kreditanfrage stellen - mit Sofortzusage Kreditbetrag: Kreditbetrag 1.000 € 1.250 € 1.500 € 1.750 € 2.000 € 2.250 € 2.500 € 2.750 € 3.000 € 3.250 € 3.500 € 3.750 € 4.000 € 4.250 € 4.500 € 4.750 € 5.000 € 5.250 € 5.500 € 5.750 € 6.000 € 6.250 € 6.500 € 6.750 € 7.000 € 7.250 € 7.500 € 7.750 € 8.000 € 8.250 € 8.500 € 8.750 € 9.000 € 9.250 € 9.500 € 9.750 € 10.000 € 10.250 € 10.500 € 10.750 € 11.000 € 11.250 € 11.500 € 11.750 € 12.000 € 12.250 € 12.500 € 12.750 € 13.000 € 13.250 € 13.500 € 13.750 € 14.000 € 14.250 € 14.500 € 14.750 € 15.000 € 16.000 € 17.000 € 18.000 € 19.000 € 20.000 € 21.000 € 22.000 € 23.000 € 24.000 € 25.000 € 26.000 € 27.000 € 28.000 € 29.000 € 30.000 € 31.000 € 32.000 € 33.000 € 34.000 € 35.000 € 36.000 € 37.000 € 38.000 € 39.000 € 40.000 € 41.000 € 42.000 € 43.000 € 44.000 € 45.000 € 46.000 € 47.000 € 48.000 € 49.000 € 50.000 € 51.000 € 52.000 € 53.000 € 54.000 € 55.000 € 56.000 € 57.000 € 58.000 € 59.000 € 60.000 € 61.000 € 62.000 € 63.000 € 64.000 € 65.000 € 66.000 € 67.000 € 68.000 € 69.000 € 70.000 € 71.000 € 72.000 € 73.000 € 74.000 € 75.000 € 76.000 € 77.000 € 78.000 € 79.000 € 80.000 € 81.000 € 82.000 € 83.000 € 84.000 € 85.000 € 86.000 € 87.000 € 88.000 € 89.000 € 90.000 € 91.000 € 92.000 € 93.000 € 94.000 € 95.000 € 96.000 € 97.000 € 98.000 € 99.000 € 100.000 € 101.000 € 102.000 € 103.000 € 104.000 € 105.000 € 106.000 € 107.000 € 108.000 € 109.000 € 110.000 € 111.000 € 112.000 € 113.000 € 114.000 € 115.000 € 116.000 € 117.000 € 118.000 € 119.000 € 120.000 € Laufzeit: Laufzeit 12 Monate 24 Monate 36 Monate 48 Monate 60 Monate 72 Monate 84 Monate 96 Monate 108 Monate 120 Monate 132 Monate 144 Monate Verwendung: Verwendung? Umschuldung Auto / Motorrad Wohnen Gewerbe Freie Verwendung Jetzt vergleichen »

Es gibt viele Personen, die bei der Kreditvergabe einer deutschen Bank keine Schwierigkeiten haben und wieder andere Menschen haben es deutlich schwieriger, einen Kredit zu erhalten. Dies liegt daran, dass es viele Menschen gibt, welche den Voraussetzungen für eine Kreditvergabe nicht entsprechen. Es gibt dabei viele Fälle, wo die eigene Bonität nicht nachweisbar ist. Die wichtigsten Voraussetzungen für die Banken sind, dass ein vorhandenes Einkommen ausreichend ist und dass die Schufa-Auskunft in Ordnung ist.

In der Auskunft der Schufa sind über einen Verbraucher verschiedene Informationen zu erhalten. Ein Kredit ohne Nachweis von dem Einkommen und mit negativen Einträgen in der Schufa wird bei keinem Kreditgeber in Deutschland vergeben. Über eine ausländische Bank gibt es den sogenannten Schweizer Kredit, wo keine Schufa-Auskunft eingeholt wird. Doch nachdem hier ebenfalls das Einkommen eine wichtige Rolle spielt, wird es auch hier keinen Kredit ohne Nachweis geben.

Ein Nachweis über das Einkommen spielt überall eine wichtige Rolle

Manche Kreditinteressenten wollen oder können ihr Einkommen nicht nachweisen und wieder andere haben kein festes Einkommen. Der Kredit ohne Nachweis ist sowohl bei den ausländischen Banken, wie auch bei den Banken in Deutschland kaum möglich. Ein Schweizer Kredit von einer Bank im Ausland ist generell etwas einfacher zu erhalten und vor allem wird auf die Auskunft der Schufa verzichtet. Allerdings ist auch hier ein regelmäßiges und pfändbares Einkommen die wichtigste Sicherheit, damit die Rückzahlung auch gewährleistet ist.

Bei einer deutschen Bank gibt es keinen Kredit ohne Nachweis, den hier werden für die Kreditvergabe in der Regel viele Unterlagen gefordert. Zu den Unterlagen gehören Kontoauszüge, womit der Geldeingang belegt werden kann, die letzten drei bis sechs Gehaltsabrechnungen, wobei die Anzahl bei den einzelnen Banken variiert und oft wird auch eine Kopie von dem Arbeitsvertrag verlangt. Für die Banken ist dann nicht nur die Höhe von dem Einkommen entscheidend, denn die Banken achten auch auf die Regelmäßigkeit.

Gerade aus diesem Grund haben es Selbstständige und Freiberufler etwas schwieriger, nachdem das Einkommen eher unregelmäßig ist. Es mag zwar vielleicht Ausnahmen geben, doch in der Regel ist ein Kredit ohne Nachweis weder im Aus- noch im Inland möglich. Oftmals versuchen Kreditinteressenten dann andere Sicherheiten zu stellen, wobei diese ohne Einkommen oftmals nicht genügen. Wenn die Banken keinen Kredit vergeben, dann kann dies auch für den Kreditinteressenten Vorteile haben. Viele Menschen überschätzen ihre finanzielle Situation und es kommt dann zu Zahlungsschwierigkeiten.

Gibt es dennoch eine Möglichkeit für einen Kredit ohne Nachweis?

Bei den Banken wird es insgesamt nicht möglich sein, einen Kredit ohne Nachweis zu erhalten. Der Kreditinteressent hat abgesehen von den Banken dennoch noch weitere Möglichkeiten, wenn er dringend Geld benötigt. Es besteht in der Regel immer die Möglichkeit, sich Geld von einem Verwandten oder einem Bekannten zu leihen, wobei der Kreditgeber an dieser Stelle natürlich ein großes Vertrauen haben muss. Dies ist oft allerdings eine Möglichkeit, einen günstigen Kredit zu erhalten. Eine weitere Möglichkeit besteht in einem Pfandleihhaus. Es wird kein Nachweis verlangt, denn die Sicherheit liegt in dem Gegenstand, der verpfändet wurde.